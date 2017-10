Il Galateo di Paola della Chiesa in biblioteca Frera

Paola Della Chiesa apre il fine settimana dedicato alle donne. Appuntamento in biblioteca Frera giovedì 5 ottobre alle 18 con l’autrice del libro “Il galateo del business 3.0. Comportarsi con stile in Italia e all’Estero“.

L’iniziativa, che è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione C.A.O.S. (centro ascolto operate al Seno), è aperta al pubblico, per la presentazione in anteprima degli eventi legati al “weekend delle Donne” che avrà il suo culmine sabato con l’open-day di visite gratutie presso ospedale di Tradate nell’ambito del tumore al seno.