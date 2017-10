Il Legnano perde e cambia. L’Ardor resta in vetta

legnano calcio

La notizia più importante dal turno infrasettimanale di Eccellenza è il cambio di allenatore sulla panchina del Legnano. Dopo la sconfitta di Besozzo contro il Verbano 3-1, la società lilla ha deciso di sollevare dall’incarico Roberto Gatti. Ancora da definire chi lo sostituirà, ad interim sarà Aldo Capocci a guidare gli allenamenti.

In testa al girone A permane l’Ardor Lazzate, nonostante il pareggio 1-1 di Sesto Calende. Alle spalle dei gialloblu milanesi, di fatti, l’Union Cassano impatta 1-1 a Calvairate, così come l’Alcione che con lo stesso risultato si aggiudica un punto contro il Lomellina.

Il Cavenago Fanfulla piega 3-0 l’Fbc Saronno e si porta nelle zone alte della classifica, così come il Busto 81 che ha la meglio 3-1 sull’Accademia Pavese.

Bel successo della Castellanzese, 1-0 sul campo dell’Accademia Gaggiano, e del Vigevano, che supera 2-1 il Sancolombano. Turno di riposo per il Fenegrò.

RISULTATI: Gagiano – Castellanzese 0-1; Alcione – Lomellina 1-1; Busto 81 – Accademia Pavese 3-1; Calvairate – Union Cassano 1-1; Cavenago Fanfulla – Fbc Saronno 3-0; Vigevano – Sancolombano 2-1; Sestese – Ardor Lazzate 1-1; Verbano – Legnano 3-1; Riposo: Fenegrò. CLASSIFICA: Ardor Lazzate 9; Union Cassano, Alcione 8; Verbano, Cavenago Fanfulla, Busto 81, Lomellina, Legnano 7; Fenegrò, Accademia Pavese 6; Sancolombano, Vigevano, Castellanzese, Gaggiano, Sestese 5; Fbc Saronno, Calvairate 4.

In Promozione la Castanese pareggia 0-0 contro il Gavirate ma allunga comunque in testa, sfruttando il ko della Vergiatese, che cade 2-1 a Portichetto. Risale l’Olimpia, che passa 2-1 a Morazzone e agguanta i rossoblu al secondo posto. L’Uboldese sale in classifica superando 1-0 il Cob 91. La Besnatese bissa la vittoria di domenica battendo 5-3 la Lentatese, la Base 96 vince 2-0 sull’Universal Solaro, mentre il Brebbia esce sconfitto 2-0 da Guanzate. Si giocherà mercoledì 11 Bresso – Belfortese, mentre riposava la Rhodense.