Il lutto blocca i festeggiamenti del liceo Ferraris

Tutto rinviato. L’improvvisa scomparsa della professoressa Adele Ceccon ha bloccato la manifestazione celebrativa in programma sabato 14 ottobre per i 75 anni del liceo Ferraris di Varese: « Nessuno ha voglia di festeggiare in questo momento – commenta il dirigente Giuseppe Carcano – abbiamo quindi pensato di rinviare in futuro ogni celebrazione».

La camminata da via Sorrisole sino al palazzo comunale in centro, indossando la maglietta stampata per l’occasione, è dunque saltata.

Troppo grandi il dolore e lo sconcerto per la morte della docente che proprio oggi avrebbe compiuto 55 anni.

Intanto è ancora stata fissata la data dei funerali che si celebreranno giovedì 12 ottobre nella chiesta di Santo Stefano a Velate alle ore 14 per permettere a tutta la comunità liceale di intervenire.