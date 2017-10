“Il mercato del paese, appena nato ed è già quasi svanito”

Foto varie

Gentile redazione

Con grandi proclami e articoli sui giornali da parte dell’Amministrazione comunale di Brezzo di Bedero, poche settimane fa era partito il mercato a Brezzo di Bedero, il venerdì mattina.

Iniziativa lodevole e che apporta evidenti vantaggi alle persone, specialmente anziane, che non possono recarsi di persona nei supermercati dei Comuni limitrofi.

Sono passati pochi venerdì e già il mercato è quasi svanito: si presenta, ormai da due settimane, solo una bancarella.

La questione ha suscitato molte perplessità sull’ organizzazione, da parte dell’Amministrazione comunale, di questo servizio

I Cittadini bederesi sollevano il loro dubbio più grande rispetto alla locazione del mercato (P. Comotti nella ‘’frazione’’ di Bedero), posizione che è di certo poco visibile dalla strada provinciale, essendo situata nel centro storico e penalizza ancora gli abitanti del nucleo di Brezzo, sempre più svantaggiati.

Per la sopravvivenza del mercato, aspettiamo di vedere come procederà nelle prossime settimane.

L’amministrazione comunale dovrebbe preoccuparsi di dare l’indirizzo e stabilire le regole, poi incentivare la Pro Loco e le associazioni ad organizzare gli eventi, a tal riguardo il massimo si era toccato poche settimane fa con la ‘’Festa della Solidarietà’’.

Domenica 24 settembre si è svolta a Brezzo di Bedero la Giornata della Solidarietà, promossa dall’Amministrazione comunale, con lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di defibrillatori per il paese, coinvolgendo tutte le Associazioni operanti su territorio comunale.

Va evidenziato un ottimo intervento del Cardiologo Dottor Franco Compagnoni, che ha spiegato con evidente passione e grande competenza, l’importanza di mettere a disposizione della collettività

Purtroppo, però, la festa ha visto una scarsissima partecipazione di pubblico, con grandedelusione degli organizzatori.

Ma probabilmente la maggior responsabilità non va attribuita alla scarsa sensibilità dei Cittadini di Brezzo di Bedero. Forse sono gli effetti di una politica, incomprensibile per molti aspetti, dell’Amministrazione Comunale, che ostinatamente si vuole occupare direttamente di tutti gli aspetti organizzativi e ha svuotato la Pro Loco delle proprie funzioni, mettendone seriamente a rischio la sopravvivenza.

Questi sono i risultati: un’organizzazione approssimativa, una pubblicità fatta in maniera evidentemente non efficace, insomma un flop completo.

Addirittura, non si è potuto assistere all’intervento della Croce Rossa Italiana, previsto alle ore 16.00 sul programma della manifestazione (e riportato sui manifesti e sui volantini dell’evento), perché …… non era stata informata la Croce Rossa.

Ogni commento lo lasciamo fare ai lettori e ai Cittadini.

Firmato: gruppo di Cittadini di Brezzo di Bedero