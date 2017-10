Il Natale porta lavoro: 4500 nuove offerte in tutta Italia

Openjobmetis, la prima e unica agenzia per il lavoro quotata oggi in Borsa Italiana, annuncia 4500 ricerche in vista del periodo delle feste in tutta Italia. Le figure ricercate saranno impiegate in diversi settori – principalmente grande distribuzione organizzata (gdo), ristorazione, retail, alimentare e intrattenimento – per affrontare il picco di lavoro tipico del periodo natalizio.

In particolare, per la Gdo sono aperte le selezioni in ambito food e non: si ricercano, infatti, addetti al reparto pasticceria, salumieri e macellai, oltre a scaffalisti, promoter, addetti alle pulizie, cassieri, addetti alla sorveglianza e all’inventario, un ruolo molto importante soprattutto durante il periodo dei saldi.

Per il settore della Ristorazione si ricercano, invece, barlady, lavapiatti e camerieri. Il retail è alla ricerca di assistenti alla vendita – figure fondamentali soprattutto durante il periodo dei saldi – per i seguenti settori: abbigliamento, arredamento, profumeria, oggettistica, casalinghi, lusso, librerie e calzature. Sono ricercate figure, inoltre, per realizzazione pacchetti regalo, sistemazione negozi, oltre a magazzinieri, addetti al montaggio di stand e bancarelle.

Per il settore intrattenimento si ricercano guide turistiche e addetti alle sale bingo. Per soddisfare la domanda dell’intero comparto produttivo alimentare, si ricerca, in particolare, personale da dedicare al confezionamento e alla produzione di alimenti.

Ai candidati è richiesta la disponibilità a lavorare su turni e una buona flessibilità oraria, per coprire al meglio le aperture straordinarie nei giorni festivi e nelle ore serali, tipiche del periodo festivo e dei saldi. È richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera per le attività di assistenza alla vendita: oltre all’inglese è preferibile la conoscenza di una seconda lingua, come cinese, russo o arabo per i negozi di lusso nelle grandi città e negli aeroporti.

Per i ruoli in ambito ristorazione è richiesto, in particolare, il diploma alberghiero. Considerata la tipologia di mansioni, buone doti relazionali, standing, capacità di affrontare lo stress e precisione sul lavoro rappresentano un importante valore aggiunto per i candidati.

«Come ogni anno il periodo natalizio porta lavoro – afferma Laura Piccolo, responsabile grandi clienti di Openjobmetis -. Siamo alla ricerca di moltissimi candidati in tutta Italia e in numerosi settori. Si tratta di opportunità interessanti non solo per chi è in cerca di un’occupazione per un breve periodo con l’obiettivo di avere un’entrata in più, ma anche per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro di lungo periodo. Momenti come questo sono, infatti, ottime occasioni da parte delle aziende per valutare nuove figure e individuare risorse che potrebbero essere inserite in una fase successiva, attraverso una collaborazione più stabile. Per alcuni ruoli, in particolare, non è richiesta un’esperienza pregressa: questo offre una chance importante anche a chi, come i giovani ad esempio, sta iniziando ad affacciarsi per la prima volta al mondo del lavoro».

Sul sito www.openjobmetis.it è possibile consultare tutte le offerte disponibili e inviare la propria candidatura.