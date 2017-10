Il negozio di provincia con clienti in tutto il mondo: “E’ grazie al digitale”

Uscire dai confini locali? Grazie a internet è possibile. La profumeria nella quale lavora Marina esiste dal 1974. Giorgia, la titolare, l’ha ereditata dalla madre e successivamente traghettata nel mare magnum del web.

Marina si occupa della parte dell’e-commerce. E’ lei che gestisce e smista gli ordini in entrata, occupandosi personalmente della preparazione dei prodotti da spedire: dal magazzino alla spedizione, passando per l’impacchettamento, l’ideazione e personalizzazione dell’imballo.

Internet ha dato a Marina quello «stimolo in più», ha cambiato la sua prospettiva aiutandola a pensare in grande: il sito e la pagina Facebook della profumeria – e più in generale il web – permettono di uscire dai confini locali e raggiungere clienti ovunque nel mondo.

digitalife

Sul sito ufficiale potete trovare tutte le informazioni su DigitaLife, dove saranno anche pubblicati tutti i video che invierete.

Per mandare il vostro filmato, basta seguire le istruzioni in questa semplice scheda:

DIGITALIFE E’ UN PROGETTO ANCHE TUO

È una grande ambizione raccontare il cambiamento con un film. Lo è ancor di più pensare di farlo in modo collettivo, corale, partecipato. DigitaLife sarà infatti un collage di storie che ci racconterete e che ci potrete fare avere con brevi video. Il nostro lavoro è organizzare tutto questo, raccontarlo e poi costruire l’opera grazie alla regia di Francesco Raganato.

Il digitale ha cambiato le nostre vite in profondità. Coglietene attimi, momenti, esperienze. Pensate a ciò che vi piace, vi preoccupa, vi entusiasma, vi spaventa. Anche le piccole cose quotidiane e non per forza i grandi progetti. Ognuno di noi vive, vede, ascolta storie che hanno a che fare con il digitale.

Raccontatelo. È un’azione importante per tutti noi e ci aiuterà a conoscere di più e a riflettere su cosa è successo, succede e succederà.