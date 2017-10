Il Nobel per la Pace alla campagna contro le armi nucleari dell’Ican

Foto varie

Il Nobel per la pace è stato assegnato alle organizzazioni responsabili della campagna internazionale per l’abolizioni delle armi nucleari.

Il premio è stato assegnato alla Ican per “il suo ruolo nel fare luce sulle catastrofiche conseguenze di un qualunque utilizzo di armi nucleari e per i suoi sforzi innovativi per arrivare a un trattato di proibizioni di queste armi“.

L’Ican, organizzazione non-profit fondata nel 2007, raccoglie 406 organizzazioni partner in 101 Paesi. La campagna internazionale mira a promuovere la piena applicazione del Trattato per la proibizione delle armi nucleari, approvato il 7 luglio 2017 con l’adesione di 122 Paesi. Nella sua motivazione, il comitato norvegese rimarca che l’Ican ha conferito “nell’ultimo anno a gli sforzi per raggiungere un mondo senza armi nucleari “una nuova direzione e un nuovo vigore”. Il Comitato ha rivolto un appello agli Stati perché “si avviino negoziati rivolto alla graduale eliminazione dal mondo delle 15mila armi nucleari”.

E’ la 19esima volta che il Nobel per la Pace va a chi si batte a favore del disarmo.

