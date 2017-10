Il piano della sosta “irrompe” nell’assemblea del liceo Cairoli

liceo cairoli varese

Piano sosta e alternanza scuola e lavoro hanno tenuto banco, questa mattina, all’assemblea di istituto del liceo classico Cairoli di Varese.

Alla presenza dei consiglieri regionali Luca Marsico e Alessandro Alfieri e con la partecipazione del vicesindaco Daniele Zanzi, i ragazzi hanno affrontato il tema del domani legato alle loro aspirazioni e prospettive: « Entrambi i consiglieri regionali – hanno commentato i rappresentanti degli studenti Stefano, Allegra e Alessandro – erano concordi sui benefici che l’esperienza dell’alternanza scuola/lavoro offre agli studenti, pur consapevoli che il sistema sia migliorabile. Tutti e due ci hanno invitato a guardare le prospettive che offre l’Europa ma anche Regione Lombardia che sugli aiuti ai giovani e alle imprese ha costruito una politica attiva».

I ragazzi hanno dimostrato di essere d’accordo con i due esponenti politici: « Sappiamo che è una formula che ci permette di incontrare il mondo del lavoro mentre studiamo così ci rendiamo conto di cosa succede – spiegano gli studenti – vorremmo solo una miglior organizzazione oraria che non ci penalizzi e, soprattutto, ci permetta di soddisfare le nostre aspettative e desideri di futuro».

Più dibattuto il piano parcheggi: « Sappiamo che ogni novità scatena dibattito e scontro – ha dichiarato il vicesindaco daniele Zanzi – Io però difenderò a spada tratta il piano parcheggi. Dobbiamo imparare a cambiare le nostre abitudini: tutte le città del mondo stanno andando nella direzione di vietare il traffico veicolare privato. È una questione di salute e di sostenibilità. Vogliamo ascoltare la vostra voce, raccogliere i vostri desideri, ma da una politica di tutela della salute non si transige». In suo soccorso è arrivato anche Alessandro Alfieri: « Viviamo in un territorio che, per conformazione morfologica e per densità di industrie manifatturiere, ha il più elevato tasso di tumori. Certo, abbiamo un sistema sanitario eccellente ma vorremmo evitare di usarlo per questo tipo di malattie. Poi – ha sottolineato Alfieri – è tutto perfettibile. Se si riuscisse, per esempio, a posticipare di un’ora l’avvio del piano parcheggi ne beneficerebbero tutti i genitori che devono portare i figli a scuola». Un’istanza che Alfieri ha avanzato da padre a cui si sono aggiunte quelle dei ragazzi: « Il punto di partenza è assolutamente condivisibile – ha commentato una ragazza – ma per me che utilizzo i bus extraurbani, fermarmi in centro per una commissione vuol dire perdere il pullman e aspettare quello successivo che arriverà dopo due ore. Quando farò la patente, questi tempi morti non dovrò più averli perché verrò in città con l’auto. Perché non pensare a potenziare tutti i trasporti pubblici anche quelli extraurbani?».

Il piano della sosta continua a far discutere. Anche in un’assemblea scolastica.