Il presidente di Sea Modiano ospite della commissione Malpensa

piero modiano sea

Ci sarà anche il presidente di Sea all’incontro della Commissione speciale Malpensa convocata mercoledì 4 ottobre.

«Pietro Modiano interverrà alla prossima riunione della Commissione speciale Malpensa» spiega il sindaco Andrea Cassani. «Era un impegno che ho assunto nel corso del primo incontro del gruppo di lavoro».

«Chiederemo chiarimenti sul futuro dello scalo della brughiera e soprattutto sulle ricadute previste per il nostro territorio». La riunione avrà luogo in sala consiliare (Broletto, via Cavour-Largo Camusi) alle 18.

La commissione è aperta alla partecipazione del pubblico. «Ribadisco quanto ho avuto modo di dire in questi mesi: da parte dell’amministrazione comunale che presiedo, c’è la volontà di ascoltare Sea e di dare il nostro contributo. Siamo pronti a collaborare con il presidente Modiano, mettendo sempre al primo posto gli interessi di Gallarate e dei Comuni limitrofi. Aprire un canale di dialogo può significare ottenere risultati utili a entrambe le parti».