Il presidente Fagioli visita i ragazzini di prima media

Un momento di confronto con gli studenti di prima media per portare il saluto dell’Amministrazione e anche per regalare ogni classe una bandierina con il simbolo della città degli amaretti.

E’ il dono che sta consegnando presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli che sta visitando le scuole medie saronnesi. Fagioli è a metà percorso: è già stato all’istituto Sant’Agnese di via Frua, al Collegio Castelli di via Varese, alla Bascapè di via Ramazzotti e alla Leonardo da Vinci di via Pellico. Completerà il tour con le Orsoline di via San Giuseppe e Aldo Moro di viale Santuario.

“Abbiamo scelto i ragazzi di prima media perché sono all’inizio di un passaggio importante del loro percorso di studi – spiega Raffaele Fagioli – trattandosi di un momento emozionante ed anche complesso abbiamo concordato la visita con i dirigenti scolastici, organizzandolo appena superata la prima fase di inserimento delle prime settimane”.

Gli incontri sono stati l’occasione per parlare coi ragazzi del ruolo del consiglio comunale e del suo presidente.