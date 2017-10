Il primo memorial Remo Passera

Foto varie

Remo Passera, partigiano, e uomo di grande impegno sociale verrà ricordato in una serata a lui dedicata che si terrà domani, venerdì 27 ottobre nella “sua” Brezzo di Bedero.

L’appuntamento è per un torneo di bocce che avrà luogo alla Bocciofila Bederese in via Manzoni, 4 dove a partire dalle 20.00 si terrà il primo “Memorial Comm. Remo Passera”.

La serata sarà il momento conclusivo del torneo che ha avuto inizio lo scorso 2 ottobre. Si tratta di una gara regionale individuale impostata su 128 giocatori di categoria B e C.

La manifestazione ha il patrocinio dell’ANPI Luino ed è organizzata dalla Federazione Italiana Bocce.

REMO PASSERA