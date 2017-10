Il Rosatellum è la nuova legge elettorale

Il “Rosatellum 2.0″ passa al Senato con 214 si, 61 contrari, un astenuto. Dopo il voto alla Camera e la conferma di oggi del Senato è questa la nuova legge elettorale dell’Italia (entrerà però in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzatta Ufficiale, ndr).

La legge prevede che circa un terzo dei deputati (231 per l’esattezza) verranno eletti in collegi uninominali maggioritari all’interno dei quali i partiti si coalizzano. Gli altri saranno invece eletti in modo proporzionale in listini bloccati di due-quattro nomi. Ecco nel dettaglio cosa prevede la nuova legge elettorale: