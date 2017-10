Il Rugby Varese chiede strada al Cus Cadetti

Rugby Varese - Chicken Rozzano 61-7

Dopo la sofferta, ma pesante, vittoria di domenica scorsa contro i Cadetti dell’ASRMilano, il Rugby Varese torna nel capoluogo lombardo – al campo “Giuriati”, tempio della palla ovale cittadina – per sfidare (domenica 22, ore 15,30) i Cadetti del Cus nel quarto turno di Serie C.

Partita sulla carta più “tenera” per i biancorossi rispetto a quella della settimana precedente; gli “universitari” sono ancora a quota “zero” in classifica al pari del Dalmine (scontro diretto sul fondo nel prossimo turno) e stando ai risultati precedenti non sembrano in grado di impensierire il Varese. A patto che i ragazzi di Pella e Galante evitino i black out come quello del secondo tempo contro l’ASR che per poco non è costato il successo e la relativa prima posizione in classifica.

A proposito di classifica – anche se in questa prima fase l’obiettivo è quello di entrare tra le prime tre – il Varese domenica getterà l’occhio anche al campo di Rovato dove l’altra capolista imbattuta affronta proprio la terza forza della poule.

Al “Giuriati” il Varese dovrà fare a meno di Carlone, che ha subìto uno stiramento al ginocchio mentre Broggi e Sessarego restano in dubbio fino all’ultimo dopo gli acciacchi accusati nella scorsa partita. Potrebbe però tornare a disposizione Affri, mentre Falcone potrebbe partire per la prima volta titolare in questa stagione.

«Cerchiamo una prestazione convincente ma per centrare l’obiettivo dobbiamo andare a Milano con la voglia di non concedere niente ai nostri avversari – spiega Galante in vista del match – Se difenderemo con ordine e senza fare falli potremo mettere grande pressione al Cus e forzare i loro errori. Per il resto abbiamo tutti i mezzi per portare a casa la partita ma non dobbiamo accontentarci: il gap tra le squadre si deve vedere per questo dovremo essere cinici in attacco e concentrati per tutti gli 80′ di gioco».

Classifica: Rovato, VARESE 15; Asr Milano Cad. 11; Chicken Rozzano 5; Dalmine, Cus Milano Cad. 0.

SERIE C2

Quarta giornata di campionato anche nella C2 regionale dove andrà in scena il derby con il maggior tasso tecnico tra i tanti che si disputano nella categoria, quello tra il Tradate e il Malpensa. Cercano punti in trasferta gli Unni ad Abbiategrasso, contro i Saints, mentre i Rosafanti ospitano il Gattico. Impegno interno, infine, per i Diavoli Rossi che ospitano il Como a Varese.