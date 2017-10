Il sabato di Porto Ceresio si tinge di giallo

Prende il via sabato 7 ottobre la seconda edizione della rassegna letteraria “Ottobre in giallo” organizzata dalla biblioteca comunale in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Porto Ceresio.

Quattro gli incontri in programma, sempre il sabato pomeriggio alle 17 nella sala di piazzale Luraschi.

Si inizia domani, con Sergio Cova che presenterà il suo libro “Il Modigliani perduto”, edito da Happy Hour edizioni.

Il libro racconta la storia di Giacomo Maran, esperto d’arte con un passato da falsario, che si ritrova tra le mani il diario di un pittore spagnolo vissuto a Parigi nei primi anni del Novecento. Nel diario il pittore racconta di aver dipinto una natività sopra un nudo di Amedeo Modigliani. Scovare il Modigliani perduto tra chiese e collezioni d’arte di Venezia sarà un’impresa difficile e pericolosa, e Maran finirà per essere accusato di omicidio.

La rassegna “Ottobre in giallo” prosegue sabato 14 ottobre con “Thrillogy” di Marco Marcuzzi, sabato 21 ottobre con “Musical 80” di Nicola Gervasini e sabato 28 ottobre con “La voce di Belforte. Una nuova indagine del giudice Gagliardi” di Roberta Lucato.

Ingresso libero