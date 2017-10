Il sottosegretario Bobba a Varese, Astuti: “Importante momento di riflessione”

Varie dai comuni

Il Sottosegretario Bobba ha fatto visita questo pomeriggio, lunedì 23 ottobre, a Varese nell’occasione di un incontro per parlare delle ragioni che hanno portato recentemente all’elaborazione della riforma del terzo settore.

Un commento del Segretario Provinciale PD Samuele Astuti: «Ringrazio molto il Sottosegretario Bobba, la cui partecipazione ha rappresentato un importante momento di riflessione per tutti noi e in particolare per gli operatori del settore. Ciò che più colpisce, in particolare chi, come noi – oltre a essere parte di un partito politico – è anche amministratore locale, è come tale riforma faccia concretamente uso del principio di sussidiaretà, per cui le risposte ai bisogni dei cittadini vengono fornite da chi è realmente loro più vicino. Un testo che, inoltre, dà una definizione giuridicamente valida dell’espressione “Terzo Settore».

Il valore della gratuità, la parte volontaria e l’impegno civico aumenteranno? Sono diverse le disposizioni che contengono norme di carattere fiscale volte ad agevolare le loro attività e a irrobustire i soggetti privati che sostengono queste iniziative. È il segnale dell’Italia che scommette su regole di maggior favore per cittadini e imprese che facciano donazioni verso gli enti del Terzo Settore. Una delle principali scommesse è data dalla creazione, si auspica sempre maggiore, di imprese in grado di produrre valore sociale. I 104 articoli della legge delega e quelli che saranno i 42 provvedimenti attuativi rappresentano un’irrinunciabile opportunità per questo preziosissimo ambito di attività.