Il Varese ha anche un altro portiere

varese calcio 2017 2018

Caro direttore

Ancora il portiere!

Non capisco perché ci si “dimentichi” sempre che il Varese ha due portieri !! Si osanna con articoli e pagelle il solito portiere che in ben 9 partite giocate in Campionato ci ha fatto perdere almeno 8 punti (derby Como ben più pesante di Pisa, Casale, ora la Caronnese, senza contare le altre papere…), penso che la cronaca non sia giusta e doverosa , il portiere ha fatto forse solo due partite senza colpe, eppure…!

Ci siamo chiesti perché da Cagliari a Olbia e dopo un mese da noi a Varese??!! E perché continuiamo a vederlo e a pagare i suoi errori ??

Il mister parla di portiere di seconda categoria e lo schiera tutte le domeniche, ma chi fa la formazione?

Poi abbiamo un altro portiere che dal 31/7 a Pisa ha fatto un errore, va bene, ma poi ha giocato una partita col Derthona e sotto 2-0 io l’ho visto fare una grande parata sul secondo gol e due grandi interventi nel secondo tempo che hanno tenuto in piedi il Varese che poi ha vinto 3-2, ma perché poi non si è più visto???

Io ho visto gli allenamenti e ho visto Frigione fare grandi cose, eppure nessuno parla di lui anzi, non si perde occasione per accomunarlo alle disgrazie dell’altro, ma perché ?

Quali sono i meccanismi delle scelte, perché entrambi di 18 anni hanno però occasioni diverse ?

Oggi ho sentito la tribuna inveire contro il portiere, il mister nell’intervista dichiarare che ogni tiro è un goal (dichiarazione già fatta peraltro!!) ma perché c’è sempre in campo lui??

Scusate ma con un gol da 40 metri abbiamo toccato il fondo e almeno spero di finire di leggere che abbiamo un Fenomeno … mai visto!!

Una tifosa del Varese

Risponde Damiano Franzetti

Signora, grazie del contributo e posso condividere diversi passaggi della sua lettera. Però non dica che – almeno su VareseNews – si legge che Bizzi è un fenomeno. Si rilegga le varie pagelle da inizio campionato e mi dica, per favore, dove trova gli “osanna”.

Grazie.