Il Varese si presenta alla grande al pubblico del “Levi”

Chicken Rozzano - Rugby Varese 14-18

Promesse mantenute per il Rugby Varese: i biancorossi, per bocca di coach Galante, avevano promesso di mostrare il proprio vero volto nel primo match interno della stagione, e così è stato.

Sul terreno di gioco del “Levi” il Varese è stato implacabile, infliggendo al Chicken Rozzano un larghissimo 61-7 grazie al quale il XV di Giubiano resta in testa alla Poule A del Girone C a punteggio pieno (10), bonus compresi, al pari del Rovato che nel frattempo ha vinto con un mostruoso 141-0 con il Cus Cadetti. Foto di repertorio

Undici le mete totali siglate dai ragazzi di Pella e Galante: nel primo tempo – parziale di 27-0 – sono andati a segno Bianchi, Sessarego, Comolli, Carlone e Broggi. Nella ripresa il Varese ha mantenuto ritmi alti, concedendo una sola meta al Chicken, siglando altre sei marcature grazie a Borello, Martinoli, Gramaglia, Fulginiti e ancora Carlone e Bianchi. Al di là dell’attacco, i biancorossi hanno mostrato anche una difesa solida e organizzata e buoni meccanismi sulle rimesse laterali.

«Non si può non essere positivi dopo un’ottima prestazione come questa- ha detto Galante al termine della gara – In difesa siamo stati quasi impeccabili e in attacco siamo stati letali. Ho visto molta più grinta e determinazione rispetto alla partita di Dalmine e i ragazzi hanno dato tutto fino alla fine tanto che nei dieci minuti finali sono arrivate tre mete». Ora Gulisano e compagni inizieranno la preparazione per il prossimo impegno, la trasferta sul campo dei cadetti dell’Asr Milano, a loro volta reduci da un ottimo inizio con due successi e 9 punti.

RUGBY VARESE – CHICKEN ROZZANO 61-7 (27-0)

MARCATORI VARESE. Mete: Bianchi (2), Carlone (2), Sessarego, Comolli, Broggi, Borello, Fulginiti, Gramaglia, Martinoli. Trasformazioni: Broggi (3)

VARESE: Gulisano (c), Dal Sasso, Bosoni, Contardi, Borello, Djoukouehi, Martinoli, Sessarego, Banfi, Pandozy, Broggi, Carlone (vc), Bianchi, De Cecilia R., Comolli. All. Pella e Galante. A disp.: Maletti, De Cecilia L., Rizzotto, Gallo, Gramaglia, Valcarenghi, Fulginiti.

CLASSIFICA: Rovato, VARESE 10; Asr Milano Cad. 9; Dalmine, Chicken, Cus Milano Cad. 0.

SERIE C2

Inizia bene il campionato del Malpensa Rugby, che aveva riposato alla prima giornata e che nel secondo turno travolge 80-0 i Rosafanti di Cassano Magnago sul campo di questi ultimi. Altro risultato larghissimo è quello ai danni dei Diavoli Rossi, seconda squadra del Rugby Varese, battuti 138-0 dal Verbania, squadra a punteggio pieno al pari di Como e Lyons Settimo. Questi ultimi hanno invece sconfitto a Cassano Valcuvia gli Unni per 17-62. Niente palla ovale infine per l’Amatori Tradate che ha osservato il turno di pausa.