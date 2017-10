Il Varese vince con il brivido e resta capolista

Rugby Varese - Chicken Rozzano 61-7

Tre su tre per il Rugby Varese, che supera con il brivido anche il primo scoglio di alto profilo in questa prima fase del campionato di Serie C, battendo in trasferta 29-32 i cadetti dell’ASR Milano.

Partita dai due volti, quella disputata domenica all’ora di pranzo: il Varese ha dominato la prima metà di gara, incamerando subito il punto bonus per le quattro mete realizzate. Poi il blackout biancorosso e la rimonta milanese culminata sul punteggio di 29 pari, un risultato rotto solo dall’ultimo, clamoroso, calcio di Comolli a fissare il punteggio finale. Con i cinque punti guadagnati, il Varese continua a comandare la poule 1 del Girone C al pari del Rovato, con i bresciani che settimana prossima sfideranno proprio l’ASR.

A siglare le mete del Varese, nel primo tempo, sono stati Pellumbi (due volte), Martinoli e Comolli, con Broggi bravo a trasformare in tre delle quattro occasioni. La squadra di Galante e Pella è apparsa reattiva anche in difesa, con l’ASR Milano in meta una sola vola. Così, dopo 40′ di gioco, il punteggio era di 29-10 per gli ospiti che sembravano destinati a un successo relativamente facile.

Al rientro dagli spogliatoi però il match è stato completamente capovolto; Varese falloso e Milano arrembante: tre le mete dei padroni di casa e incredibile 29 pari quando ormai la partita volgeva al termine. Al 78′ però i biancorossi hanno raggranellato una punizione: con Broggi già sotto la doccia (al suo posto Valcartenghi) è toccato a Comolli cercare – e trovare – i pali per il sorpasso sul filo di lana.

«Non è andata proprio come speravamo – le parole di coach Pella – perché quando hai la partita in mano non puoi far tornare i tuoi avversari sotto nel punteggio. Abbiamo sbagliato noi e questo calo ci è quasi costato la partita. Detto questo siamo comunque riusciti a vincere con bonus offensivo, era il nostro obiettivo è lo abbiamo raggiunto. Ora bisogna lavorare duro per migliorare e creare giusti meccanismi di squadra necessari per vincere il campionato».

ASR Milano Cadetta- Asd Rugby Varese 29-32 (10-29)

Marcatori Varese. Mete: Pellumbi (2), Comolli, Martinoli. Trasf.: Broggi 3. C.p.: Broggi 1, Comolli 1.

Varese: Gulisano (c), Dal Sasso, Maletti (Bosoni), Pellumbi, Borello, Djoukouehi, Martinoli, Sessarego, Banfi, Pandozy, Rizzotto (Fulginiti), Broggi (Valcarenghi), Carlone, De Cecilia R. (Falcone), Comolli. All. Galante e Pella. A disp.: De Bortoli, Castiglioni, De Cecilia L.