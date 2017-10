Il vento ripulisce l’aria, ma lo smog rimane sopra i limiti

inquinamento

Migliora, ma non abbastanza. L’aria in tutto il varesotto rimane infatti sopra i limiti nonostante la pioggia e il vento di domenica. In tutte le stazioni di rilevazione di Arpa nel nostro territorio, infatti, vengono registrati valori di PM10 al di sopra dei limiti di legge (fissati in 50 µg/m³).

L’aria peggiore si respira a Saronno che segna quota 68 µg/m³ seguita da Varese con 62, Ferno con 56 e Busto Arsizio con 55. Dati sopra la norma ma comunque nettamente migliori a quelli di sabato in cui gli inquinanti superavano quasi ovunque quota 100.

Una situazione molto simile in tutto il Nord Italia, come mostra una nuova fotografia pubblicata sui social da Paolo Nespoli (quella in apertura dell’articolo, ndr). Era stato proprio l’astronauta italiano in missione sulla stazione spaziale internazionale a riaccendere i riflettori sulla cappa di smog che per settimane ha soffocato la Pianura Padana pubblicando una foto decisamente eloquente.

E nei prossimi giorni cosa succederà? Per oggi il bollettino meteo di Arpa spiega come sui settori occidentali e sui rilievi sono previsti venti da moderati a forti da nordovest. Venti che spazzeranno ulteriormente l’aria ma che non dureranno molto dal momento che sono previsti in attenuazione già dal tardo pomeriggio-sera. Poi tornerà il sole, accompagnato da una ventilazione bassa, il che aumenterà -di nuovo- il rischio di accumuli di inquinanti.