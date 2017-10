Il viaggio “spaziale” dei Finley ha fatto tappa a Varese

Ecco alcuni dei luoghi toccati nella tappa odierna del 141 tour

E’ uscito il 13 ottobre il nuovo album dei Finley e i fan più affezionati non si sono lasciati scappare l’occasione di incontrare i quattro ragazzi di Legnano e festeggiare con loro questo nuovo progetto discografico. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 ottobre, Pedro e band hanno fatto tappa a Varese Dischi, il negozio di Galleria Manzoni che ha aperto le sue porte per l’occasione.

Galleria fotografica Finley a Varese 4 di 11

Ad accogliere la band un gruppo di fan, non numeroso, ma molto emozionato. «E’ il mio compleanno e non potevo mancare a questo appuntamento. Siamo venuti qui da Genova apposta per loro, li seguo da sempre, per me sono i migliori», racconta Lisa, di 24 anni. «Li adoro da sempre, non ho mai smesso di seguirli», continua Concetta con in mano un diario che racchiude le foto della band dai primissimi concerti ad oggi. «Li seguo da quando avevo 12 anni e mi hanno sempre trasmesso tanta felicità. Quest’ultimo album è molto diverso dai precedenti ma mi ha stupito in positivo», racconta Camilla di 23 anni.

Un pomeriggio di fotografie e autografi quello a Varese Dischi dove i quattro ragazzi di Legnano che nel 2006 esplosero con “Diventerai una star”, hanno accolto le fan con sorrisi e abbracci. In sottofondo le canzoni del loro ultimo album dal titolo “Armstrong”, frutto di un lavoro intenso e ambizioso che segna un’autentica rivoluzione nel sound e nei testi.

«Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna, era la figura perfetta per rappresentare questa nostra rivoluzione e cambiamento. Lui ha fatto un grande passo per l’umanità, noi per la nostra musica. E’ un disco che si muove su due fili conduttori, quello visivo legato allo spazio, tematica che ricorre in tutti i pezzi del disco e quello dell’elettronica dove, rispetto agli album precedenti, qui è protagonista».Pedro, Ka, Dani e Ivan raccontano il loro percorso artistico, sempre rilanciato dalla voglia di trovare cose nuove: «Non ci accontentiamo mai, siamo gente che ha fame, che ha voglia di rimettersi in gioco ogni volta. Ci piace metterci in discussione in maniera seria e decisa, come è successo in questo disco».

Il disco è stato lanciato da singoli come “Armstrong”, “Odio il DJ” e “La fine del mondo” che le fan conoscono già a memoria e che molte aspettano di ascoltare dal vivo, in una nelle date del tour che porterà la band in tutta Italia. Il primo dicembre saranno al Land of Freedom di Legnano (MI).

Le date: il 31 ottobre al Vidia di Cesena, l’11 novembre al Quirinetta di Roma, il 18 novembre al Circolo Mame di Padova, il 25 novembre all’Afterlife di Perugia, il primo dicembre al Land of Freedom di Legnano (MI) e il 9 dicembre al Viper Theatre di Firenze.