Il Vuoto e l’Infinito: incontro con Michele De Lucchi

chiesa parrocchiale Angera Santa Maria Assunta

Michele De Lucchi, designer e architetto italiano oggi considerato uno dei massimi talenti internazionali nel suo settore, negli anni ha dedicato attenzione anche alla Città di Angera, dove risiede.

La conferenza sarà un’occasione unica per comprendere alcuni elementi essenziali della poetica della linea e della forma.

L’Architetto parlerà dei progetti della Cappella di Sant’Arialdo, dell’Altare, dell’Ambone e della Sede realizzati per la Chiesa Parrocchiale, e di alcuni progetti dedicati al Sacro anche in altri contesti internazionali.

L’incontro sarà Martedì 17 ottobre 2017 ore 21.00 presso la Sala Conferenze del Civico Museo Archeologico – Via Marconi 2.

Per info: turismo@comune.angera.it – www.angera.it