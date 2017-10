Il weekend al Gagarin (che inizia giovedì)

Apertura settimanale che inizia giovedì 19 ottobre con uno di quei concerti che passano da Busto Arsizio una volta a decade: Jarboe è una musicista americana, sui palchi ormai dalla metà degli anni ’80. Per tanti anni è stata membro della band di culto newyorkese Swans, intraprendendo poi una carriera solista, esplorando gli sconosciuti territori della sperimentazione, sempre attingendo da una capacità espressiva inesauribile, ora melodica e sognante, ora oscura e minacciosa. Con lei sul palco i Father Murphy, “italian occult psychedelia” come li ha definiti qualcuno, band ormai ampiamente esportata in tutto il globo. Il weekend prosegue con un altro concerto sabato sera e il secondo appuntamento, domenica sera, di Cinema Buena Vista, rassegna di cult cinematografici: in programma il Nosferatu di Murnau (1922).

Ecco il programma nei dettagli:

GIOVEDI’ 19 OTTOBRE – h. 21:30

live – JARBOE (Usa, ex-Swans) + FATHER MURPHY

14 anni negli Swans, poi in un ampio ventaglio di progetti musicali che l’hanno vista collaborare con artisti del calibro di Neurosis, Blixa Bargeld, Merzbow, Attila Csihar, Phil Anselmo e molti altri: JARBOE non ha diminuito negli anni la sua straordinaria capacità espressiva, melodica, sognante, terrorizzante e oscura ma sempre unicamente intensa. Con lei i Father Murphy, “Italian occult psychedelia“, definizione sintetica quanto basta per definire un’entità musicale misteriosa, enigmatica, esoterica, di culto nel vero senso della parola in quanto a cavallo tra ritualità e performance artistica.

VENERDI’ 20 OTTOBRE

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30 in poi. Vieni a riprenderti dalle fatiche della settimana e sèntiti a casa.

SABATO 21 OTTOBRE – h. 21:30

live – SORRY! WE ARE SILLY + DEAF LINGO + MR FRY

Triplice concerto facile di band a kilometro zero. Tornano dopo anni di inattività i Sorry! We are silly, c’è il punk rock dei Deaf Lingo, c’è Mr Fry con la sua chitarra di legno.

DOMENICA 22 OTTOBRE – h. 21:00

CINEMA BUENA VISTA – “Nosferatu” di Friedrich Wilhelm Murnau

Torna Cinema Buena Vista, rassegna di cult e grandi classici del cinema. Potevamo non mettere in programmazione il Nosferatu di Murnau? No, non potevamo, infatti non abbiamo resistito ed eccolo qui.

In sala bar trovate come quasi tutte le domeniche i ragazzi de La Tana dei Goblincon i loro giochi da tavolo.