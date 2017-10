Illustrazioni a china e sculture di carta: la personale di Elena Borghi

foto generiche tempo libero

Sabato 7 Ottobre, dalle 11, sarà possibile assistere alla presentazione del lavoro di Elena Borghi all’interno della mostra personale ALTROVE.

La mostra comprende l’esposizione e la vendita per la prima volta di diverse tavole d’illustrazione in originale a tratto di china e dieci sculture paper craft che rispecchiano la ricerca espressiva più recente dell’artista veneta.

In apertura al vernissage di inaugurazione, che si svolgerà all’interno della sala espositiva della Libreria Ubik di Varese, il lavoro dell’artista verrà introdotto da una presentazione a cura della gallerista Monica Morotti.

Durante il dibattito si parlerà anche della monografia dedicata al lavoro di carta svolto in questi anni da Elena, “Paper Visions” edito da #logosedizioni con la presenza in sala dell’autrice che spiegherà il suo lavoro tra vetrine, fiori di carta e libri.

Al termine del dibattito, Elena Borghi sarà a disposizione per una sessione di book-signing durante la quale i lettori potranno farsi autografare le copie del suo libro “Paper Visions” (#logosedizioni).

“Paper Visions” è una prima raccolta delle opere in carta dell’artista, che, tra le tante attività, progetta e crea mondi di carta per le vetrine degli eleganti negozi di Milano. Un libro in cui Elena Borghi fa emergere lo sviluppo e la personale analisi di ciò che la circonda e che viene affrontata attraverso il lento e meticoloso lavoro del paper-cutting, che lei stessa definisce un mantra».

Sponsor tecnico del vernissage è la cantina Sentïo wines, di Conegliano, che allieterà il felice incontro con Prosecco del Valdobbiadene.