Importanti vittorie per Caronnese e Varesina

Le foto della Caronnese

Turno infrasettimanale positivo per Caronnese e Varesina, che ottengono delle belle vittorie sui rispettivi campi di casa.

CARONNESE – PAVIA 1-0

La Caronnese supera anche l’ostacolo Pavia e continua a rimanere in testa al Girone A a braccetto con il Gozzano. Gara non facile per i ragazzi di mister Aldo Monza, con il portiere Alessio Gionta protagonista nel primo tempo con un calcio di rigore parato a Bartolini. Nella ripresa ci pensa il solito bomber Marco Massaro a trovare la via del gol al 6’, un minuto dopo un clamoroso palo colpito da Balla per il Pavia. La gara si mette ulteriormente in discesa per il rossoblu al 31’ quando per gli ospiti viene espulso Mapelli.

VARESINA –BORGARO 3-1

Seconda vittoria di fila e terzo risultato utile di fila per la Varesina, che a Venegono Superiore supera 3-1 il Borgaro e fa un bel salto in avanti in classifica. Apre subito le marcature Shiba, che trova il gol all’8’ del primo tempo. Nella ripresa il raddoppio arriva grazie a Willy Osuji, che sigla il 2-0 ben servito da Giglio. Gli ospiti accorciano immediatamente le distanze con la rete di Begolo, ma al 30’ è un autogol di D’Orazio che blinda risultato e tre punti per le fenici.