In 25 mila ai musei aperti di domenica

Tramonto Sul Castello Sforzesco

Sono stati oltre 25 mila i turisti e cittadini milanesi che hanno approfittato oggi dell’iniziativa ‘Domenica al Museo’ per visitare i musei civici di Milano. Questa iniziativa realizzata dal Comune di Milano in collaborazione con il Ministero dei Beni culturali e delle attività per il turismo, riscuote sempre un grande successo.

Come è accaduto anche ad agosto, il più apprezzato è stato il Castello Sforzesco che ha raccolto quasi la metà delle preferenze con oltre 12 mila ingressi. Al secondo posto si è classificato il Museo di Storia Naturale che ha avuto 4575 visitatori.

Al terzo posto del gradimento dei milanesi il Museo del ‘900 con 2755 visite, quasi a pari merito con l’Acquario Civico che ha visto 2733 ingressi.

Seguono, nelle preferenze di ottobre, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo Archeologico, il Mudec, il Museo del Risorgimento e Palazzo Morando.