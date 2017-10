In 60 per lo screening del tumore al seno

Foto varie

La prevenzione è importante e a San Vittore Olona il tema è particolarmente sentito: così domenica 15 ottobre oltre 60 donne dai 20 ai 60 anni e oltre si sono sottoposte allo screening gratuito offerto dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Lilt e della Farmacia dei dott. Giraldin–Tafuri-Squatriti e con la presenza del dott. Giorgio Carnevali dell’Ospedale di Legnano.

Il sindaco Marilena Vercesi, presente al gazebo dei volontari Lilt e con l’associazione Amiche di Villa Adele ha commentato: “Abbiamo voluto davvero sensibilizzare tutta la popolazione femminile sanvittorese affinché anche le giovani donne si sottoponessero alla visita senologica; così anche all’asilo abbiamo chiesto alle educatrici di diffondere la notizia di questa importante opportunità gratuita alle mamme dei bimbi. E’ infatti noto che i problemi oncologici al seno se presi in tempo e in fase ancora embrionale possono essere sconfitti con successo.

Inoltre è noto anche che il tumore al seno “galoppa” più velocemente e in maniera invasiva proprio nei soggetti più giovani. Così, accanto al già noto Progetto Donna che prevede la mammografia gratuita per le donne oltre i 50 anni, abbiamo insistito su incontro di prevenzione dedicati alle donne più giovani. Il plauso inoltre va a tutti i volontari della Lilt che si sono prodigato tutto il giorno al gazebo in piazza per fornire informazioni e supporto”.

Grazie alla Lilt e ai suoi volontari siamo in grado di fornire anche alcuni dati delle donne che si sono sottoposte allo screening: donne di età compresa fra i 20 e i 40 anni: 10; donne di età compresa fra i 41 e i 50 anni: 15; donne di età compresa fra i 51 e i 60 anni: 12; donne di età oltre i 61 anni: 23.

Anna Daverio, volontaria storica della Lilt, ha fornito i dati della giornata e commentato: “La giornata di domenica è stata positiva: rileviamo la bella collaborazione a San Vittore Olona con l’ospedale di Legnano. Siamo davvero molto soddisfatti; la diagnosi precoce può davvero salvare una vita. Grazie all’Amministrazione Comunale che si è presa a cuore questo nostro impegno e ci auguriamo che il nostro sodalizio possa continuare anche in futuro”.