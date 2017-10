In arrivo al Battistero di Velate le opere di Celeste Solari

pittori, quadri, dipinti, sculture

Il Battistero di Velate ospiterà una importante mostra di scultura: “Resilienza. Sostantivo femminile. Opere in bronzo di Celeste Solari”, che sarà visibile dal 11 novembre al 26 novembre 2017.

Protagonista Celeste Solari, scultore varesotto finora noto in ambienti privati collezionistici, che giunge ora alla sua prima importante personale esponendo i frutti di un lavoro quindicennale. Realizzate in un atelier-eremo immerso nella natura di Castello Cabiaglio, le opere di Solari sono state prodotte in due tempi successivi: attraverso una fase propedeutica di sei anni e una ricerca più specifica durata nove anni, in cui l’Artista ha potuto affinare una delle tecniche classiche più preziosa della tradizione scultorea lombarda ed italiana: l’opera in bronzo con fusione a cera persa. In mostra, una collezione dedicata ad una figura ideale di Donna che, pur sottomessa a un destino di costrizione e sofferenza, trova in sé stessa energia per rigenerarsi – metafora dello sguardo dell’Artista sulla condizione umana, sulla possibilità di un riscatto dal dolore, sulla capacità rigenerativa di cui la Donna è portatrice.

Grandi opere suggestive e raffinate che arrivano al pubblico proprio nel mese in cui si celebra in tutto il mondo la Giornata contro la Violenza sulle Donne (25 novembre). “Il titolo “Resilienza. Sostantivo femminile” è un termine oggi assai di moda in ambito psicologica, che trae fondamento dalla proprietà fisica dei materiali che sottoposti ad urto resistono, in modo solo apparentemente sorprendente”, spiega l’organizzatrice della mostra Carla Tocchetti. La mostra sarà l’occasione per una programmazione di cinque eventi di approfondimento sulla Resilienza, che si terranno in parte all’interno del Battistero in una atmosfera esperienziale fortemente suggestiva – in parte presso altri luoghi di cultura che si affacciano nella piazza dell’antico Borgo: il teatrino dell’Oratorio e la Chiesa Parrocchiale.

Saranno presenti ospiti di grande livello: i Poeticanti al vernissage (11 novembre ore 19) con musica dal vivo e reading di una fiaba sull’infanzia violata, Piernando Binaghi volto televisivo delle televisione svizzera, in veste di performance coach chiacchiererà (15 novembre ore 20.30) di resilienza come strumento di crescita nelle fasi della vita di una donna, Marika de Maria autrice di “La scelta di Lea” parlerà del coraggioso “no” alla ‘ndrangheta della collaboratrice di giustizia Lea Garofalo, (18 novembre al Teatro Oratorio), Milton Fernandez scrittore, editore e direttore artistico del Festival di Letteratura di Milano racconterà storie di donne pazze, contestatrici, rivoluzionarie proprio il 25 novembre (ore 18.30) giorno in cui tutti il mondo protesta contro la violenza sulle donne, e il Coro della Corte di Zibido San Giacomo che proporrà alla Chiesa Santo Stefano una rassegna di canti dedicati alla Donna Trascendente (Maria) il giorno di chiusura della mostra (26 novembre ore 17.30).

L’inaugurazione sarà sabato 11 novembre ore 18.30, successivamente la mostra sarà aperta da venerdì (15.30 – 20) a sabato e domenica (10 – 20) e su appuntamento; il 15 novembre apertura speciale notturna per l’evento con Binaghi. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e l’accesso è consentito sino ad esaurimento posti, in particolare si consiglia la prenotazione all’indirizzo carlatocchetti@gmail.com per quelli previsti al Battistero.