In arrivo vento forte e pioggia: la provincia di Varese in codice arancione

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione ha emesso un avviso di moderata criticità (codice arancione e giallo) per rischio vento forte dalle 12 di domani, domenica 22 ottobre.

«Sul Nord Italia – spiega l’assessore Regionale- si prevede il transito di una perturbazione nord-atlantica tra domani, domenica 22 e lunedì 23 ottobre. Domani, in particolare è previsto un rinforzo del vento da nord dalla tarda mattinata oltre i 500-1000 metri a partire dalle zone nord-occidentali, mentre in pianura occidentale ed Appennino i rinforzi si avranno nel pomeriggio. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali isolati/sparsi, più probabili sulla pianura centro-orientale».

Lunedì 23 è previsto un effetto ‘stau’ con nevicate sulle Alpi di confine, foehn piuttosto diffuso sul versante sud-alpino con cielo sereno o poco nuvoloso tanto da prevedere il codice arancione per rischio vento forte sulle zone omogenee dei Laghi e Prealpi varesine, provincia Varese, Nodo idraulico di Milano, province Como, Lecco, Monza Brianza, Milano e Varese, Bassa pianura occidentale, province Cremona, Lodi, Milano e Pavia. E’ prevista invece ordinaria criticità (codice giallo) sempre per vento forte sulle zone omogenee della Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Pianura centrale, province Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza e Milano e Appennino pavese.

Sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da ARPA-SMR e delle valutazioni condotte dal Centro Funzionale regionale, si suggerisce ai presidi territoriali di attivare un’adeguata attività di sorveglianza e controllo del territorio per gli scenari di: rischio vento forte, con effetti che potrebbero generare pericoli e problemi nel crollo di impalcature, cartelloni, alberi; sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti; di incremento del rischio incendi boschivi; attenzione per la sicurezza dei voli amatoriali e, in generale, dello svolgimento di attività in alta quota e alle attività svolte sugli specchi lacuali.

Il rischio di temporali forti (rovesci intensi, fulmini, grandine, raffiche di vento) potrebbe portare effetti dannosi sul territorio, quali danni a coperture e a strutture provvisorie; rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi; danni alle colture agricole.

Il consiglio dunque è quello di attivare l’attività di monitoraggio e sorveglianza e l’attuazione di tutte le misure previste nella Pianificazione di Emergenza locale e/o specifica.

La Sala operativa chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala operativa di Protezione civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it.