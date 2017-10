Foto varie

Sabato 7 ottobre il CAI Luino partecipa all’incontro della 5^ edizione “In cammino per la pace” che si terrà nel Malcantone e nel Varesotto.

Una camminata organizzata dall’Associazione Culture Ticino Network con il patrocinio di numerose Amministrazioni Italiane e svizzere destinata a grandi e piccini, con lo scopo di avvicinare simbolicamente tutti i popoli e di trasmettere un importante

messaggio di pace e di solidarietà.

L’evento, patrocinato da comuni svizzeri e italiani, è caratterizzato da grandi momenti di solidarietà, convivialità ed intrattenimento.

PROGRAMMA

Ore 9.00 ritrovo presso il posteggio tribunale di Voldomino inferiore

Ore 9.10 partenza con mezzi propri per Lavena Ponte Tresa

ore 9.45 Raduno presso il parcheggio antistante il Parco Acquatico di via Zanzi 25 a Lavena Ponte

Tresa.

Ore 10.00 Partenza in direzione di Piazza San Giorgio a Ponte Tresa passando per il lungo lago.

Ore 10.15 Arrivo in Piazza San Giorgio, ci sarà una partita di calcetto tra una squadra svizzera ed

una italiana.

Ore 11.30 Partenza dei due gruppi italiani in direzione del Ponte doganale di Ponte Tresa.

Ore 12.00 Arrivo a Ponte Tresa e unione dei popoli sul ponte doganale.

A seguire momento ufficiale con la partecipazione delle autorità comunali.

Dalle ore 12:30 alle ore 15:00 “Maccheronata di solidarietà” con contributo di CHF 10 presso la Sala Comunale di Ponte Tresa, con tanta musica, intrattenimento, ospiti e molte sorprese!

OBIETTIVI

Un evento all’insegna del divertimento, che però non dimentica l’impegno sociale, siccome i fondi che saranno raccolti durante l’evento andranno a supporto dei due progetti dell’Associazione:

Realizzazione di un Centro multifunzionale nelle Filippine, in cui offrire cibo, esami medici e momenti culturali-artistici ai bambini e ragazzi più bisognosi;

Programma culturale “Petali di Pace” per i bambini delle scuole elementari ticinesi. Partecipazione libera e gratuita – Ogni partecipante è responsabile della propria incolumità