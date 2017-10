In Comunità Giovanile si parla del referendum per l’autonomia

Autonomia si o autonomia no? Effettivo risparmio o spreco di soldi per un’inutile campagna pubblicitaria? Verrà premiata la virtuosità o sarà l’ennesima votazione fine a se stessa? Questi e altri quesiti sono oramai all’ordine del giorno, quando si parla del prossimo referendum regionale.

Sono questi i temi che vuole affrontare Comunità Giovanile in vista del referendum e così per la sera di giovedì 19 ottobre ha deciso di organizzare un incontro proprio su questo tema.

“Tra chi è totalmente a favore, tra chi ha qualche dubbio e tra chi si astiene per soddisfare le voglie del suo partito, ci mettiamo noi, che vogliamo capire qualcosa di più per votare, anzi, digitare (sarà il primo voto completamente elettronico), serenamente nel silenzio della cabina elettorale -spiegano da Comunità Giovanile-. Vista la situazione storica attuale, sarà anche un’opportunità per parlare, a proposito di autodeterminazione dei popoli, del caso della Catalogna”.

Durante la serata interverranno Davide Quadri (MGP provincia di Varese) e Federico Martegani (consigliere comunale di Tradate). L’appuntamento giovedì sera, alle ore 21.15, presso vicolo Carpi 5 a Busto Arsizio.