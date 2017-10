In Lombardia andati in fumo 500 ettari di bosco

Foto di Franco Aresi

In tutta la Lombardia è sempre alta l’attenzione per gli incendi. La centrale operativa della Protezione civile ha reso noto il bilancio della giornata di ieri, lunedì 30 ottobre:

PROVINCIA DI COMO

TAVERNERIO (CO) -Dallo scorso 27 ottobre sono bruciati 60 ettari di boschi, incendio ancora attivo, ma in riduzione.

Sul posto stanno operando

– 35 volontari, suddivisi in 21 volontari Aib della Provincia di Como; 5 Volontari Aib della CM Lario e Ceresio; 9 Volontari Aib della CM Triangolo Lariano

– 4 Vigili del fuoco

-1 Elicottero regionale

VELESO (CO), località Monte Colmenacco, dallo scorso 29 ottobre sono andati in fumo 40 ettari di bosco e l’incendio è ancora attivo. Sull’incendio stanno intervenendo:

- 13 Aib;

– 15 Vigili del fuoco (a presidio delle abitazioni dalla scorsa notte)

– 1 Elicottero Regionale (base di Vilminore);

– 1 Canadair

PROVINCIA DI SONDRIO

FORCOLA (SO) - Dallo scorso sabato sono stati bruciati 150 ettari di boschi cedui e di conifere. Le fiamme non sono ancora spente ma si sta avviando la bonifica.

Sull’incendio stanno intervenendo:

– 15 Aib;

– 7 Vigili del fuoco;

È stato spento, invece, il fuoco che ha ridotto in cenere otto ettari di terreno incolto a Novate Mezzola (SO), località Val Ladrogno.

PROVINCIA DI BRESCIA

TREMOSINE (BS) – Dallo scorso 28 ottobre il rogo ha interessato 200 ettari di bosco ceduo e le fiamme sono ancora in corso. Sull’incendio stanno intervenendo:

- 6 Aib (CM Alto Garda Bresciano)

– 4 Vigili del fuoco;

– 1 Elicottero Regionale (base di Vilminore);

Sull’incendio, sulla linea di confine con la Provincia autonoma di Trento, stanno intervenendo

26 Volontari Aib della Provincia Autonoma di Trento

2 Forestali della Provincia autonoma di Trento

1 Elicottero dei Vigili del fuoco di Trento (operativo sul fronte dell’incendio della Provincia autonoma di Trento, stanno intervenendo 26 Volontari Aib della Provincia autonoma di Trento 2 Forestali della Provincia Autonoma di Trento 1 Elicottero dei Vigili del fuoco di Trento (operativo sul fronte dell’incendio della Provincia autonoma di Trento).

PROVINCIA DI PAVIA

Romagnese (PV), località Casa Piazza, l’incendio scoppiato sabato scorso è ripreso con forza ieri mattina bruciando due ettari di bosco resinoso.

Stanno intervenendo

– 10 Vigili del fuoco

– 1 caposquadra della CM Oltrepò Pavese