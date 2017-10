In Lombardia cinque incendi attivi

Due canadair e un elicottero in azione per spegnere l'incendio sul campo dei fiori

«Dalle prime ore di oggi si sono susseguite le attività di spegnimento su cinque incendi attivi nei comuni di Varese (VA), Tavernerio (CO), Forcola (SO), Tremosine (BS) e Varzi (PV). La Sala Operativa di Regione Lombardia, insieme alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Curno, sta coordinando l’attività di spegnimento con elicotteri e personale di terra». A parlare è Simona Bordonali, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Protezione Civile commentando il report della Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia.

LE PREVISIONI NON PROMETTONO BENE

In base alle previsioni la Regione è interessata nel fine settimana da un veloce fronte freddo in transito da nord con scarsi fenomeni precipitativi ma forte gradiente barico, il quale causera’ un rapido rinforzo dei venti sulla regione. La dinamica atmosferica sarà favorevole all’ingresso di venti, da moderati a forti, provenienti da ovest su tutta la pianura centro-occidentale; in montagna, ventilazione sostenuta da nord-ovest, soprattutto lungo i crinali tra Alpi e Prealpi orientali (Valtellina e Valcamonica).

Lunedi’ 30 ottobre si assisterà a un allontanamento del fronte freddo con attenuazione dei venti su tutta la regione e generale calo termico soprattutto in montagna, assenza di precipitazioni. «Sono condizioni favorevoli – ha commentato l’assessore Bordonali – allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi sui settori di nord-ovest ed orientali».