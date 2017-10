In Sala Montanari il film sul processo di Torino alle Br

Foto varie

Giovedì 5 ottobre alle 15 presso la Sala Montanari di Varese si terrà la proiezione di “Avvocato! Il Processo di Torino al nucleo storico delle brigate rosse” film documentario sull’uccisione dell’avvocato Fulvio Croce, presidente del Consiglio dell’Ordine di Torino.

Dopo l’arresto dei primi capi storici delle Brigate Rosse si apre a Torino il primo processo al terrorismo. È il 16 maggio 1976, c’è una grande festa in città per lo scudetto dei granata, in una città distratta si apre “il processone”. Ma i brigatisti rifiutano il processo, ricusano i difensori d’ufficio, ribaltano l’accusa . La rivoluzione, dicono, non si processa e ritengono gli avvocati “collaborazionisti del regime”. Croce assunse la difesa d’ufficio di alcuni brigatisti. A 40 anni dal suo assassinio, si riflette sul ruolo dell’avvocato, sia nel processo penale, sia nel processo civile, quale garante del rispetto del principio di legalità.

La giornata è organizzata dalla Camera civile di Varese e per i partecipanti prevede il riconoscimento di 3 crediti formativi, validi per la formazione obbligatoria in materia di deontologia.

Interverranno: Avv. Claudio Zucchellini della Camera Civile di Monza, Antonio Rinaudo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Armando Spataro, procuratore capo della Repubblica, presso il Tribunale di Torino, Marino Bronzino regista, Avv. Mario Napoli, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino