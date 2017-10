In tanti nella “casa” a Palazzo Estense della Croce Rossa Italiana

croce rossa italiana

Si è svolta ieri la prima edizione del Villaggio C.R.I. organizzato dal Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana.

I Giardini di Palazzo Estense sono diventati per un giorno la casa della Croce Rossa, dove sono stati presentati la maggior parte delle attività e dei servizi portati avanti con costanza e passione da tutti i componenti del comitato locale guidati dal Dott. Angelo Michele Bianchi.

Numerosi i cittadini intervenuti per scoprire le diverse aree proposte: presidi di primo soccorso, manovre salvavita pediatriche, azioni da attuare nelle fasi di primo soccorso, e ancora la storia della Croce Rossa con la presenza della caratteristica vettura Lancia Ardea (mezzo di soccorso risalente al 1945) , poi una mostra fotografica per conoscere quanto accade e viene fatto in luoghi lontani e difficili realizzata da Ibrahim Malla il fotografo ufficiale della Mezzaluna Rossa Siriana, e ancora l’impegno verso i più disagiati con gli esempi di supporto e inclusione sociale, mentre i più piccoli hanno potuto scoprire le numerose attività realizzate dal gruppo giovani ed infine assistere, insieme agli adulti presenti, alla simulazione di un incidente e alle fasi di soccorso in emergenza.

Un particolare successo hanno riscosso gli spazi deputati agli esami diagnostici gratuiti: glicemia, misurazione della pressione ed elettrocardiogrammi che abbiamo garantito grazie alla preziosa collaborazione del Prof. Giuseppe Calveri, della Dott.ssa Battistina Castiglioni, dei giovani cardiologi intervenuti e della AMICI DEL CUORE Onlus ai quali va uno speciale pensiero di gratitudine.

Si ringraziano i Monelli della Motta per aver gestito con dedizione e impegno l’area ristoro.

Un ringraziamento speciale al Sindaco e alle Forze dell’Ordine intervenute, alle Istituzioni che hanno patrocinato l’iniziativa e alle aziende che hanno collaborato.

Se vuoi diventare Volontario della Croce Rossa Italiana vieni alla serata di presentazione del corso organizzato dal Comitato di Varese che si terrà Giovedì 5 Ottobre 2017 alle ore 20.30 presso la sede Cri di Varese in Via J. Henry Dunant 2 Varese.

