In tutti gli uffici postali del Varesotto arriva il “programma senior”

Nei 175 uffici postali della provincia di Varese il mese di ottobre sarà dedicato alla clientela “senior”. È stata infatti lanciata la campagna “Programma Senior”, l’iniziativa che si rivolge agli over 60 con informazioni utili a conoscere l’offerta di Poste Italiane e consigli pratici per ottimizzare le modalità di fruizione dell’ufficio postale.

Un segmento di clientela quello degli “over 60” che richiede particolari attenzioni e che tradizionalmente Poste Italiane tiene da sempre in grande considerazione. In tutta la provincia di Varese sono 52mila le pensioni erogate da Poste Italiane, di cui 25mila accreditate sul libretto di risparmio, 24mila sul conto BancoPosta e 3mila riscosse allo sportello.

Una delle principali informazioni che in questo mese verranno ricordate ai cittadini “senior” presso gli sportelli degli uffici postali varesini riguarda l’assicurazione gratuita sul furto di contante nelle due ore successive alla riscossione della pensione per tutti coloro che hanno accreditato il rateo sul tradizionale libretto di risparmio o sul conto Bancoposta. Altra particolare agevolazione che ancora molti non conoscono è la tariffa ridotta a 0,70 euro per il pagamento di bollettini per tutti gli “over 70”.

Per i “senior” durante il mese di ottobre figurano anche un pacchetto di servizi dedicati con particolari agevolazioni in promozione che vanno dalle molteplici soluzioni di telefonia fissa e mobile, alla polizza assicurativa “PostaProtezione Infortuni Senior” al prestito “Quinto BancoPosta Pensionati”.

In Italia sono oltre 13 milioni i residenti con un’età superiore ai 65 anni: una comunità rilevante per numero, interessi, esigenze e scelte economiche che Poste Italiane ha messo al centro della propria missione sociale. Un’attenzione molto apprezzata visto che quasi 10 milioni di over 65, ovvero più di due terzi dell’intera popolazione senior, sono clienti di Poste Italiane e si rivolgono quotidianamente con fiducia agli operatori degli uffici postali, divenuti luoghi che favoriscono l’aggregazione e la coesione sociale, offrendo servizi e risposte adeguate alle esigenze di tutte le fasce sociali e di età.