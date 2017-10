In un video il ripopolamento di pesci del torrente Strona

Foto varie

Egregio direttore,

ho documentato con ore e ore di riprese subacquee con telecamere fisse, il ripopolamento del torrente Strona, affluente del Ticino, la cui fauna acquatica venne completamente spazzata via a cavalli degli anni ’80 e ’90 a seguito dell’inquinamento del sottosuolo e delle falde per via della non corretta impermeabilizzazione della discarica che in quel tempo c’era lungo l’argine destro del fiume nel punto di confluenza tra i territori di Vergiate e Somma Lombardo.

Ora finalmente, dopo 30 e passa anni, il torrente sta tornando a rimpirsi di pesci, principalmente Vaironi e Gobioni, che hanno ricominciato a risalire il torrente nel periodo delle deposizioni. Speriamo che si continui così, e che finalmente si smetta di sversarci dentro di tutto, incivilmente ed impunemente.

In questo video ho riassunto il meglio delle riprese girate nelle ultime settimane.

Andrea Perotti