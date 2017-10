In una serata tutti i segreti sulla Sindone

Foto varie

Sabato 28 ottobre alle ore 21 presso la sala conferenze all’interno del municipio di Albizzate in piazza IV novembre è in programma la conferenza della professoressa Emanuela Marinelli: la Sindone ‘ indagine su un mistero’.

La conferenza nasce dalla collaborazione tra Volarte Italia, presieduta da Adelio Airaghi, l’assessorato alla Cultura del Comune di Albizzate e la Pro Loco.

EMANUELA MARINELLI – UNA VITA CON LA SINDONE

Laureata in Scienze naturali e geologiche ha fatto conferenze in tutto il mondo, dal Brasile al Kazakistan, dalla Russia al Burkina Faso, per raccontare ai quattro angoli del mondo l’evoluzione delle prove scientifiche e la storia di quel lenzuolo. Ha scritto anche 18 libri con professori di varie discipline, tra cui l’ultimo dal titolo La Sindone: storia e misteri (edizioni Odoya) con Livio Zerbini, docente di Storia romana all’università di Ferrara, in cui si parla anche di fonti islamiche che citano il sacro telo.

«La mia vita con la Sindone è così, quasi casuale ma per nulla tale. Nasco in una famiglia cattolica e praticante, con mio padre e i miei cinque fratelli recitavamo il rosario in latino; mio zio è prete, la mia fede è già salda, ma il sacro telo parla alla mia intelligenza e alla mia ragione, oltre che al mio cuore».

«Guardare la Sindone è come leggere il “quinto Vangelo”», dice la Marinelli. «Si ha la sensazione di affacciarsi sulla soglia del mistero della Risurrezione di Cristo. La Sindone è l’icona della misericordia di Dio, che dona suo Figlio, l’Agnello, per la salvezza dell’umanità. Quel corpo martoriato è la fotografia dell’amore donato, del peccato espiato, della salvezza compiuta. Quel volto tumefatto ma sereno dopo la barbara flagellazione e la crocifissione garantisce la dolcezza del perdono ed esprime profonda e divina maestà».