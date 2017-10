In Vespa fino a Chernobyl per il Centro Maria Letizia Verga

E' ormai pronto e operativo il centro per lo studio e la cura della leucemia del bambino intitolato a Maria Letiza Verga

Nel 2018 Alessandro Pozzi sarà di nuovo protagonista di un viaggio in Vespa, una VNB3 del 1962, di nome Gaspare, che lo vedrà attraversare Italia, Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Polonia, Ucraina, Romania, Ungheria, Serbia, Macedonia, Albania, Montenegro, Bosnia e Croazia, più di 8000 chilometri in quattordici giorni.

L’obiettivo di questo ambizioso progetto 2018 “Un viaggio per la vita” sarà quello di raccogliere fondi per finanziare l’acquisto di un “sequenziatore”, uno strumento che permette l’analisi della malattia residua minima mediante ‘digital PCR’ nei pazienti pediatrici italiani con leucemia linfoblastica acuta. Il costo di questa strumentazione è di 50.000,00 euro.

Lo strumento si trova nei laboratorio di ricerca “Tettamanti” presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Il progetto è molto ambizioso e per il raggiungimento di questo grande obiettivo Alessandro sarà affiancato dall’Associazione “Amici del Comitato Maria Letizia Verga” di Sumirago, che è un’associazione fondata da genitori che hanno avuto bambini malati di leucemia curati presso il Centro Maria Letizia Verga e che hanno lottato e vinto questa terribile malattia.

Questi genitori si stanno impegnando sul territorio affinchè tutti i bambini possano avere la stessa possibilità di cura e di guarigione come è stato per i loro figli. Alessandro, dopo aver conosciuto queste famiglie ha deciso di aiutare il Comitato Maria Letizia Verga di Monza e di sostenerlo per combattere la battaglia contro la leucemia del bambino, aiutando a finanziare questo progetto.

In questi mesi che precederanno il viaggio, verranno organizzati numerosi eventi di raccolta fondi per questo progetto e il viaggio sarà l’evento conclusivo. In alcune delle sue numerose tappe, Alessandro porterà il suo messaggio di speranza anche ai bambini delle pediatrie di alcuni ospedali oncologici europei in contatto con il Centro Maria Letizia Verga.

PROGETTO 2018

“Un viaggio per la vita”…da Varese-Monza a Cernobyl per guarire un bambino in più!

PROGETTO RICERCA:

Analisi della malattia residua minima mediante ‘digital PCR’ nei pazienti pediatrici italiani con leucemia linfoblastica acuta

Per sostenere “Un Viaggio Per La Vita”

UNICREDIT

IBAN: IT76Z0200820400000103488112 SWIFT: UNCRITM1350

Causale “UN VIAGGIO PER LA VITA”