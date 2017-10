Foto varie

Domani venerdì 6 ottobre dalle ore 18.00 alle 19.00 la sezione Lipu Varese vi aspetta presso La Darsena Caffe’ di Cazzago Brabbia per un racconto su rondini e rapaci, dal titolo “In volo verso sud — I fantastici viaggiatori dei nostri cieli“, con gli interventi dei naturalisti Federica Luoni (che parlerà delle rondini, spiegandone peculiarità, nidificazione e raccontando le loro incredibili migrazioni) e Lorenzo Favretto (che presenterà i rapaci, in particolare le specie presenti sul nostro territorio).

Un incontro all’aperto, gratuito e aperto a tutti, adatto sia ad adulti e sia ai giovanissimi, nella bellissima cornice de La Darsena Caffè, in riva al lago di Varese, per comprendere rondini e rapaci, le loro migrazioni, le specie che nidificano nel territorio varesino e tante altre curiosità.

L’appuntamento rientra nel progetto di narrare la fauna selvatica e la biodiversità del territorio al di fuori delle sedi accademiche, in luoghi di incontro come librerie, bar, concept store, parchi cittadini.

Gianfranco Gorla – Delegato Lipu Varese Tel. 392 3582262

email: varese@lipu.it

https://www.lipu.varese.it/in-volo-verso-sud/