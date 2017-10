Incendio a Malgesso vicino alla superstrada

Incendio a Mombello

I vigili del fuoco stanno intervenendo con diversi mezzi a Malgesso, nei dintorni di via San Michele, per un incendio che interessa alcune piante in una zona residenziale.

Il fumo è visibile dalla superstrada (foto d’archivio).

Foto inviata da un lettore

I pompieri sono impegnati con una squadra da Ispra, una dal distaccamento di Laveno, e il supporto dell’autobotte inviata dal comando di Varese.