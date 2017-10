Incendio, il bustocco Attolini: “Che bello non vedere più Varese”

elezioni partici etc a busto arsizio

L’incendio che sta divampando e distruggendo da cinque giorni il Campo dei Fiori ha ispirato il post di Francesco Attolini, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia non nuovo ad opinioni controverse. Questa volta, però, ha preso a piene mani dalla cultura ultras lanciando su Facebook un coro da stadio, spesso usato dai tifosi della Pro Patria nei derby con gli odiati cugini varesini.

Il sogno di un bustocco è trombare tutto il mese, guardare verso il monte e non vedere più Varese. Un po’ di sano sfottò non guasta mai…#merdavarese

Questo il pensiero che l’esponente della destra bustocca ha voluto rilanciare attraverso i social in un momento di grande preoccupazione per uno dei luoghi più belli della Lombardia. Il tutto corredato da un’immagine drammatica che mostra le fiamme di notte sul monte.

In molti ci hanno segnalato il post di cattivo gusto da parte del bustocco e tra i primi a reagire, a nome di tutta la maggioranza, è il consigliere della Lega Nord Alessandro Albani che ha voluto esprimere tutto il suo disprezzo per queste parole: «Mi dissocio a nome di tutti i miei colleghi e della città di Busto Arsizio, dalle parole scritte da Francesco Attolini – sottolinea Albani – il Campo dei Fiori e il Sacro Monte sono dei simboli del nostro territorio, sono patrimonio di tutti i cittadini della provincia di Varese e la loro difesa dovrebbe riguardare tutti. Attolini ha sbagliato tempi e modi per fare dell’ironia su un dramma dal punto di vista ambientale, artistico e spirituale».