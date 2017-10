Incendio, le dichiarazioni dei politici

DAVIDE GALIMBERTI, SINDACO DI VARESE

“Ringrazio il Ministro dell’Interno Marco Minniti per la sua presenza oggi a Varese. Un ringraziamento inoltre a nome di tutti i sindaci ai tanti volontari che stanno lavorando, ai vigili del fuoco e agli uomini della protezione civile. Il fatto che si sia svolta a Varese una riunione nazionale sulle questioni dell’antincendio, a fronte dell’emergenza che si è sviluppata nel Nord Italia, è la conferma di quanto il Governo sia attento alla città di Varese e al suo territorio. In questi giorni insieme ai comuni limitrofi e a Regione Lombardia si è costituito un team di eccellenza. Questo è l’esempio di come i principi dell’autonomia vengono applicato in maniera corretta, nell’ambito dell’unità nazionale e di un coordinamento europeo. E’ l’esempio concreto di applicazione di buona autonomia”. Così Davide Galimberti, sindaco di Varese durante il summit che si è svolto questa sera a Varese sull’emergenza incendi. All’incontro erano presenti il Ministro Minniti, il Prefetto, i vigili del fuoco, la protezione civile e i sindaci e i parlamentari varesini Maria Chiara Gadda e Daniele Marantelli.

“Nella prima fase – prosegue il sindaco Galimberti – sono state messe in sicurezza le persone e gli edifici. Adesso dobbiamo affrontare il tema del patrimonio boschivo: siamo una realtà dove il verde e i temi della natura sono particolarmente sentiti e sensibili. Ho chiesto quindi un’attenzione particolare perché, in attesa che venga completamente spento l’incendio, venga tutelato al meglio il nostro patrimonio naturale preservandolo anche dalla possibilità che qualche altro folle criminale possa amplificare la situazione. Apprezziamo moltissimo il fatto che i Vigili del Fuoco abbiano raddoppiato i turni, segno del fatto che anche la richiesta che avevamo formulato ieri come sindaci è stata accolta ed è stata individuata in questo elemento una risposta per fronte all’emergenza, in particolare ieri sera”.§

GUNNAR VINCENZI, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VARESE

“Oggi si è svolto un importante incntro definito dallo stesso Ministro Minniti di interesse nazionale. Sono fiero che l’incontro si sia svolto in una sala di Villa Recalcati, sede della Prefettura e della Provincia di Varese. Alla presenza di tutte le massime autorità istituzionali, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco e di Pubblica sicurezza è emerso lo spirito di collaborazione tra tutti gli enti coinvolti per risolvere questa drammatica situazione. Mi fa piacere che il Ministro abbia condiviso le mie osservazioni circa la necessità, subito dopo il termine delle operazioni di spegnimento degli incendi, di lavorare sulla prevenzione approntando apposite strisce tagliafuoco nei boschi delle nostre Prealpi, anch’esse ormai interessate dai cambiamenti di clima. Ringrazio infine il settore di Protezione civile e il servizio antincendio della Provincia di Varese e tutti i volontari, che in questi giorni hanno superato le 100 unità, che in questi giorni hanno supportato in maniera egregia le operazioni, sia da terra sia dal cielo, condotte dai Vigili del fuoco. Un grande lavoro di squadra, fatto da uomini e donne che non hanno mai abbassato la guardia per salvare il nostro insostituibile patrimonio ambientale”.

ONOREVOLE MARIA CHIARA GADDA

«La presenza oggi del ministro degli Interni Marco Minniti a Varese dove si è svolto il tavolo nazionale sull’emergenza incendi, conferma l’attenzione del governo nei confronti del nostro territorio, in questo momento di grande preoccupazione e di emergenza».

Lo sostiene Maria Chiara Gadda, deputata del Partito Democratico della provincia di Varese, a margine dell’incontro che si è tenuto in Prefettura sugli incendi boschivi.

«Un grande ringraziamento deve andare ai vigili del fuoco, alla protezione civile, ai volontari e alle forze dell’ordine che stanno operando in grande sinergia. Il ministro – sottolinea Gadda – ha verificato prontamente che la situazione fosse sotto controllo. Sono state messe in sicurezza le persone e gli edifici, ed il ministero ha allertato il gruppo europeo antincendio per la disponibilità di canadair, e disposto unità aggiuntive per l’emergenza e la bonifica, in modo da prevenire ulteriori focolai. Gli inquirenti – prosegue Gadda – stanno lavorando per accertare le origini dell’incendio, e il ministro ha sottolineato l’importanza della cinturazione dell’area per identificare focolai ancora non accesi. Si tratta di reati molto gravi, contro il patrimonio e le popolazioni, per i quali auspico che i responsabili siano consegnati alla giustizia. In Lombardia gli incendi hanno compromesso ettari di parco e danneggiato luoghi dall’elevato valore naturalistico, storico e paesaggistico, come il Parco del Campo dei Fiori che ospita il patrimonio Unesco del Sacro Monte di Varese. In tutta la Regione – conclude la deputata Dem – sono andati in fiamme oltre 560 ettari e molte famiglie sono state messe in salvo. Ora è necessario gestire l’emergenza ma sarà fondamentale agire prontamente per ripristinare il patrimonio arboreo distrutto, e anche su questo aspetto sarà fondamentale lavorare insieme».

ASSESSORE REGIONALE FRANCESCA BRIANZA

“Sento il dovere di ringraziare di cuore il corpo dei Vigili del fuoco, della Protezione Civile, i volontari e tutti coloro sono impegnati in queste ore di emergenza a far fronte agli incendi che stanno devastando il nostro territorio. Regione Lombardia ha

messo in campo tutti i mezzi a disposizione ma che purtroppo non sono sufficienti a far fronte a un evento di tale portata. Si è quindi reso necessario richiedere l’intervento dei Canadair al Governo italiano ma anche alla Germania, alla Grecia, alla Croazia e alla vicina Svizzera che proprio questa mattina ha inviato 3 elicotteri Super Puma in supporto alla protezione civile”. “In questi momenti drammatici – prosegue l’assessore – mi preme anche segnalare il supporto che ci è pervenuto da altre Regioni e da altri Stati che hanno manifestato un grande spirito di solidarietà e collaborazione”. “Voglio manifestare la vicinanza di Regione Lombardia a tutte

quelle persone che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione perché minacciata dalle fiamme e dal fumo intenso e auguro che quanto prima la situazione possa rientrare nella normalità”. “Dal momento in cui la Procura di Varese cerca un

piromane e indaga per ‘incendio boschivo doloso’, – conclude Brianza – auspico che chi si è reso responsabile di un crimine così grave venga individuato al più presto e assicurato alle patrie galere con una pena esemplare”.