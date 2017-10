piscina saronno

Incendio negli spogliatoi, evacuata la piscina. È accaduto nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre a Saronno, in via Miola, dove c’è la struttura comunale della Saronno Servizi. Nel pomeriggio, forse a causa di un corto circuito, negli spogliatoi c’è stato un piccolo incendio probabilmente partito da un Phone. La piscina è stata fatta subito evacuare mentre i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno spento le fiamme. Non ci sono stati feriti.