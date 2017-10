Incidente a Masnago, traffico bloccato

Statale 394 altezza tennis club casciago. Da Mappe di Google.

Un incidente tra auto e pullman nella primamattina di venerdì 6, all’altezza del tennis Club di Casciago, poco prima della cosiddetta “rotonda dell’Esselunga” che collega via Caracciolo a via Matteotti, ha bloccato il traffico sulla statale che da Casciago porta a Varese, in entrambi i sensi.

In entrambi i sensi di marcia il traffico è deviato in via Astico, provocando code e rallentamenti. Non si segnalano feriti.