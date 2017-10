Incidente alla Lamikos, la Cgil chiede chiarezza

salvatore minardi cgil dipartimento sicurezza

Salvatore Minardi (nella foto) del dipartimento sicurezza della Cgil e Matteo Berardi della Fiom chiedono chiarezza sull’infortunio occorso alla lavoratrice della Lamikos martedì scorso. La donna ha riportato la rottura del femore e del bacino, ma secondo il sindacato poteva essere molto più grave stante le prime ricostruzioni.

«Premesso che sul caso stanno indagando gli organi di vigilanza – spiega Salvatore Minardi del dipartimento sicurezza della Cgil -. Ciò che sappiamo è che una bobina di lamiera, dal peso di circa 700 KG stava per essere caricata in una macchina per lo stampaggio. Posizionata su una base esterna (culla), alla macchina, la bobina doveva essere prelevata dall’Aspo “pistone” per poi essere inserita nell’avvolgitore e passare in produzione sotto lo stampo. Non sono ancora note e chiare le dinamiche dell’incidente, ma gli organi preposti stanno facendo tutte le indagini del caso. Sulla responsabilità dell’accaduto si esprimeranno gli organi di vigilanza. A noi preme sottolineare che l’infortunio poteva essere evitato e dovrebbe ora essere oggetto d’accurata analisi al fine di adottare le necessarie misure di prevenzione, come l’adozione di procedure, la segregazione dell’area in cui si svolge l’operazione, la formazione, o altre misure. C’è la necessità di non abbassare l’attenzione sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Intanto facciamo i nostri più sinceri auguri di rapida e completa guarigione alla lavoratrice.