Incidente alla “solita” curva di Gazzada

Ennesimo incidente a Gazzada Schianno, questa mattina poco prima delle 12, in via Miglio: feriti in maniera lieve un uomo e una ragazza, intervenuta l’ambulanza dell’Sos Azzate e anche i vigili del fuoco per lavorare sule lamiere di due automobili e i carabinieri per fare i rilievi e mettere in sicurezza la viabilità.

Si tratta della strada che conduce al ponte sull’autostrada e alla zona industriale di Brunello, molto trafficato anche da camion. Qualche anno fa il comune ha cambiato la viabilità in questo punto. Si registra qualche problematica perché gli automobilisti sovente non prestano attenzione alla segnaletica.