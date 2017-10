Incidente all’alba tra via Sacco e via Staurenghi

Foto varie

(foto di Alessio Piccoli)

Inizio di giornata complicato in centro città, dove questa mattina un incidente stradale creato ingorghi e code già all’alba.

L’incidente è avvenuto alle 6.50 nell’ultimo tratto di via Sacco, all’incrocio con via Staurenghi, e ha coinvolto un’auto e un camion. Non si registrano feriti gravi.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e la Polizia.