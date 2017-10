Incidente in Autolaghi: traffico paralizzato verso Milano

Incidente in autostrada a Besnate

(immagini di repertorio)

Incidente questa mattina, martedì 10 ottobre, in Autolaghi tra due auto poco dopo Castellanza in direzione Sud.

Due persone sono ferite, una donna e un uomo di 56 e 59 anni, in condizioni non gravi, trasportate in codice verde in ospedale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: lo scontro è avvenuto poco prima delle 8.30 paralizzando il traffico delle auto verso Milano. In pochi minuti si è formata una lunga coda che ha raggiunto anche i 7 chilometri.

Le operazioni di recupero dei feriti e di sgombero della carreggiata si sono protratte per oltre un’ora, interrompendo la circolazione verso Milano.