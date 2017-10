Incidente in Autolaghi: traffico paralizzato verso Milano

Incidente in autostrada a Besnate

(immagini di repertorio)

Incidente questa mattina, martedì 10 ottobre, in Autolaghi. Una vettura, secondo le prime ricostruzione, si sarebbe scontrata contro il cantiere aperto.

Due persone sono ferite, una donna e un uomo di 56 e 59 anni, in condizioni non gravi, trasportate in codice verde in ospedale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: lo scontro è avvenuto poco prima delle 8.30 paralizzando il traffico delle auto verso Milano. In pochi minuti si è formata una lunga coda che ha raggiunto anche i 7 chilometri.

Le operazioni si protrarranno ancora alcune decine di minuti per permettere la rimozione dei veicoli e il ripristino della carreggiata