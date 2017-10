Incidente sulla statale della Valganna, è morto un uomo di 34 anni

Foto varie

Un grave incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato 15 ottobre sulla statale della Valganna. A scontrarsi sono state due macchine all’altezza della locanda Fonteviva intorno alle 22.30.

Secondo il primo bollettino dei soccorritori nell’impatto sono rimaste ferite due persone, un ragazzo di 13 anni e un uomo di 34. Gravissime le condizioni di quest’ultime che non è riuscito a sopravvivere ai traumi riportati. L’uomo ha perso la vita poco dopo l’arrivo in pronto soccorso all’ospedale di Circolo di Varese.

Il ragazzino di 13 anni è stato invece ricoverato in codice giallo. A soccorrere i feriti il personale Areu con due ambulanze e un’automedica.

Dopo l’impatto la statale è rimasta bloccata fino a mezzanotte in entrambe le direzioni. Sul posto hanno operato i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.